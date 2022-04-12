Війська РФ відновлять наступ на Краматорськ – розвідка

Наразі російські атаки зосереджені біля Донецька та Луганська, проте ще тривають бої навколо Херсона та Миколаєва

РФ планує новий наступ / Колаж "Сьогодні"

Найближчими тижнями війська РФ активізуютьсяна сході України, адже вони продовжують перенаправляти туди всі свої зусилля. Атаки ворога, як і раніше, зосереджені біля Донецька та Луганська, тривають бої навколо Херсона та Миколаєва. Також відновлюється наступ на Краматорськ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Бойові дії на сході України активізуватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів. Росія продовжує перенаправляти свої зусилля туди.

Також російські атаки зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, проте ще продовжуються бої навколо Херсона та Миколаєва. Російська армія відновлює наступ на Краматорськ.

Армія РФ виводить війська з Білорусі для передислокації операції на Сході України.

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РФ агітує поранених солдатів повернутися на війну проти України

У Російській Федерації хочуть повернути на війну проти України поранених солдатів, багато хто з них відмовляється це робити. Для агітації країна-агресорка використовує пропагандистські ЗМІ.

За даними розвідки, російські шпиталі зараз переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України з пораненнями різної тяжкості.

"Більшість із них не бажають повертатися в зону бойових дій. Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольської правди". У ньому розміщені постановочні фотографії радості "звільнених українців", матеріали про" фейковість" світової преси та підтримку росіян війни проти України" , – підсумували до Міноборони.

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