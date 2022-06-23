"Военное дело – выбор с юных лет": что известно о Герое Украины Дмитрии Чавалахе

Военный проявил мужество и героизм при защите нашей страны

Дмитрий Чавалах получил звание за героическое участие в обороне Херсонской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от №94/2022 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему лейтенанту ВСУ Дмитрию Чавалаху. Первый боевой опыт он получил еще в 2014 году.

Сайт "Сегодня" рассказал, что известно об украинском Герое.

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Герой из Хмельницкой области

Как отмечается в Указе, Дмитрий Чавалах получил звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге. В то же время президент Украины в своем обращении сообщал о том, что военный получил звание за героическое участие в обороне Херсонской области.

На своей странице в Facebook Ярмолинецкая ОТГ отметила, что Дмитрий Чавалах родом из с. Соколовки Хмельницкой области:

"Военное дело – это его выбор с юных лет. По окончании школы поступил в военный колледж сержантского состава. Впоследствии продолжил обучение в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Первый боевой опыт юноша получил еще в 2014 году, он является участником АТО. А теперь удостоен звания Герой Украины".

Как сообщили в ОТГ, награды такого ранга в Украине вручают с 1998 года лицам, совершившим выдающийся героический поступок.

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Герой Украины Дмитрий Чавалах. Фото – Ярмолинецкая ОТГ.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами.