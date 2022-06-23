"Військова справа – вибір з юних років": що відомо про Героя України Дмитра Чавалаха (фото)

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від №94/2022 надав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту ЗСУ Дмитру Чавалаху. Перший бойовий досвід він отримав ще 2014 року.
Сайт "Сьогодні" розповів, що відомо про українського Героя.
Герой із Хмельниччини
Як зазначається в Указі, Дмитро Чавалах отримав звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі. Водночас президент України у своєму зверненні повідомляв про те, що військовий отримав звання за героїчну участь в обороні Херсонської області.
На своїй сторінці в Facebook Ярмолинецька ОТГ зазначила, що Дмитро Чавалах родом із с. Соколівки Хмельницької області:
"Військова справа – це його вибір з юних років. Після закінчення школи вступив до військового коледжу сержантського складу. Згодом продовжив навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Перший бойовий досвід юнак отримав ще 2014 року, він є учасником АТО. А тепер удостоєний звання Герой України".
Як повідомили в ОТГ, відзнаки такого рангу в Україні вручають з 1998 року особам, які здійснили видатний героїчний вчинок.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрка, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.