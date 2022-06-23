"Військова справа – вибір з юних років": що відомо про Героя України Дмитра Чавалаха (фото)

Військовий проявив мужність і героїзм під час захисту нашої країни

Дмитро Чавалах отримав звання за героїчну участь в обороні Херсонської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від №94/2022 надав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту ЗСУ Дмитру Чавалаху. Перший бойовий досвід він отримав ще 2014 року.

Сайт "Сьогодні" розповів, що відомо про українського Героя.

Реклама

Герой із Хмельниччини

Як зазначається в Указі, Дмитро Чавалах отримав звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі. Водночас президент України у своєму зверненні повідомляв про те, що військовий отримав звання за героїчну участь в обороні Херсонської області.

На своїй сторінці в Facebook Ярмолинецька ОТГ зазначила, що Дмитро Чавалах родом із с. Соколівки Хмельницької області:

"Військова справа – це його вибір з юних років. Після закінчення школи вступив до військового коледжу сержантського складу. Згодом продовжив навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Перший бойовий досвід юнак отримав ще 2014 року, він є учасником АТО. А тепер удостоєний звання Герой України".

Як повідомили в ОТГ, відзнаки такого рангу в Україні вручають з 1998 року особам, які здійснили видатний героїчний вчинок.

Реклама

Герой України Дмитро Чавалах. Фото – Ярмолинецька ОТГ.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрка, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.