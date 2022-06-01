Во Львовской области звучат взрывы

Звуки взрывов были слышны в Стрыйском районе

"На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", – об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что ударили по Бескидскому железнодорожному туннелю.

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"Русские ублюдки ударили крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Львовской области. Цель – попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", – написал Геращенко.

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