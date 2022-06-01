На Донбассе российские оккупанты убили трех монахов

Среди жертв оказался архимандрит

Русские "освободители" уничтожают все, даже храмы / Коллаж "Сегодня"

В результате очередного обстрела армией России Святогорска в Донецкой области погибли трое священнослужителей Свято-Успенской Святогорской Лавры. Еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ на своем сайте.

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Что известно

"30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно. Прошу ваших святых молитв о упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении раненых", – говорится в сообщении.

12 марта этот храм уже подвергался атаке российской армии. Тогда сообщалось, что авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате мощного взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.

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