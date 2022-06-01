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Гайдай: В Северодонецке ВСУ пошли в контратаку и добились результата

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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1 июня, 21:00
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Глава Луганской ОВА рассказал об итогах героического сопротивления оккупантам
Все населенные пункты Луганщины обстреливаются, сказал Гайдай / Коллаж "Сегодня"
Все населенные пункты Луганщины обстреливаются, сказал Гайдай / Коллаж "Сегодня"

Российским оккупантам не удалось полностью взять Северодонецк. Зато нашим защитникам удалось захватить в плен группу солдат международного преступника Владимира Путина.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в проекте FREEДОМ на канале "Украина 24".

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Что известно

"Большая часть города, к сожалению, оккупирована российской армией. Но сказать, что весь город под оккупацией, нельзя. Остаются еще территории, как линия обороны за нашими войсками. И даже сегодня наши ребята делали пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян в сторону. Сейчас посмотрим, что они там расскажут", – зарядил оптимизмом Гайдай.

Гайдай уточнил, что взяты в плен шестеро российских военных.

"Вся Луганская область в последний месяц – это опасная зона. Нет районов, где бы не было обстрелов. Все простреливается полностью. Везде прилетает. Практически каждый день. Тяжелые бои идут как в Северодонецке, так и в Горской громаде. Тяжелые бои идут в районе Попасной и Гранита. И обстреливают Лисичанск", – уточнил глава Луганской ОВА.

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