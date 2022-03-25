Во Львове слышны выстрелы, район города остался без электричества (видео)

В настоящее время коммунальщики устанавливают причины

В одном из районов города люди увидели в небе сияние / коллаж "Сегодня"

В районе Краковского рынка, в Шевченковском районе Львоваи районе центральной части города слышали выстрелы.

Об этом сообщил руководитель "Варта1" Игорь Зинкевич.

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В одном из районов города люди увидели сияние в небе, а после пропало электричество.

"Отвечаем на вопрос, что случилось – работают по дронам", – говорится в сообщении

Позже в районе Городоцкой люди в небе увидели сияние.

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"Как мы узнали, это скорее всего на подстанции света, так как после этого в районе пропал свет и не слышали ни звука", – утверждает Игорь Зинкевич.

В настоящее время коммунальщики устанавливают причины.

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Во Львове оккупанты ударили ракетами по авиаремонтному заводу

Во Львове несколько вражеский ракет ударили по авиаремонтному заводу. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Также сообщается, что рашистские ракеты ударилипо территории в районе Львовского аэропорта.

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