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Верещук: из горячих точек открыли 10 гумкоридоров – подробности

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 09:43
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Для эвакуации мирных жителей в более безопасные регионы организованы "зеленые коридоры"
Ирина Верещук назвала маршруты для эвакуации людей
Ирина Верещук назвала маршруты для эвакуации людей / Фото: Коллаж: Сегодня

На пятницу, 8 апреля, запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Сегодня есть возможность выехать из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram.

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8 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров:

  • С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
  • С Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
  • Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
  • Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.
  • Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
  • Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  • Из города Рубежное в город Бахмут.
  • Из поселка Горское в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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