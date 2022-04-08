Верещук: из горячих точек открыли 10 гумкоридоров – подробности

Для эвакуации мирных жителей в более безопасные регионы организованы "зеленые коридоры"

Ирина Верещук назвала маршруты для эвакуации людей / Фото: Коллаж: Сегодня

На пятницу, 8 апреля, запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Сегодня есть возможность выехать из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram.

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8 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров:

С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

в Запорожье на собственном транспорте. С Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5

в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5 Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей. Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10. Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28

в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28 Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42. Из города Рубежное в город Бахмут.

в город Бахмут. Из поселка Горское в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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