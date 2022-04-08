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Верещук: з гарячих точок відкрили 10 гумкоридорів – подробиці

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 квітня, 09:43
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Для евакуації мирних жителів до більш безпечних регіонів організовано "зелені коридори"
Ірина Верещук назвала маршрути для евакуації людей
Ірина Верещук назвала маршрути для евакуації людей / Фото: Колаж: Сьогодні

На п'ятницю, 8 квітня, заплановано 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей. Сьогодні є можливість виїхати із Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя.

Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Telegram.

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8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
  • З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
  • З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
  • З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їхнього повернення місце збору людей – пожежна частина №10.
  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.
  • З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Про це повідомляє голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

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