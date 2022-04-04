Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из области

Российские военные могут использовать местное население для того, чтобы достичь своих планов, уверяет Павел Кириленко

Из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек / Коллаж "Сегодня"

Жителям Донецкой области необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все из-за того, что российские военные могут усилить наступление на этой территории.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко, пишет РБК-Украина.

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"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", – отметил Павел Кириленко.

Местным жителям необходимо покинуть населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.

"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", – добавил глава ОВА.

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Сколько уже эвакуировалось людей

Без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек.

"При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется", – уточнил Павел Кириленко.

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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