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Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из области

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4 апреля, 06:44
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Российские военные могут использовать местное население для того, чтобы достичь своих планов, уверяет Павел Кириленко
Из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек / Коллаж "Сегодня"
Из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек / Коллаж "Сегодня"

Жителям Донецкой области необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все из-за того, что российские военные могут усилить наступление на этой территории.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко, пишет РБК-Украина.

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"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", – отметил Павел Кириленко.

Местным жителям необходимо покинуть населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.

"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", – добавил глава ОВА.

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Сколько уже эвакуировалось людей

Без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек.

"При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется", – уточнил Павел Кириленко.

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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