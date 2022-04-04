Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из области

Жителям Донецкой области необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все из-за того, что российские военные могут усилить наступление на этой территории.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко, пишет РБК-Украина.
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"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", – отметил Павел Кириленко.
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Местным жителям необходимо покинуть населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.
"Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", – добавил глава ОВА.
Сколько уже эвакуировалось людей
Без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек.
"При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется", – уточнил Павел Кириленко.
В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе
В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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