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В ВСУ рассказали, откуда и чем РФ ударила по Киеву

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 11:49
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Часть ракет была сбита
Обстрел Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
Обстрел Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Ракетный обстрел по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

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По его словам, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

"Они взлетают из района Астрахани", – отметил спикер КВС.

По его словам, на вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км.

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"Такие ракеты сегодня были выпущены от 4 до 6. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одного, другие обломки сейчас ищут", – сказал Игнат.

Ракетный удар по Киеву

26 июня около 6:30 утра враг нанес ракетный удар по Киеву. По сообщениям, по столице выпустили 14 ракет, жители слышали 4 взрыва в Киеве. Одна из ракет попала в жилой дом в Шевченковском районе, ранее пострадавший от обстрелов.

Ранее мы сообщали, что вторая ракета во время обстрела Киева попала в детсад.

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Также напомним, РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве: одна из пострадавших – гражданка РФ.

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