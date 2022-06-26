У ЗСУ розповіли, звідки і чим РФ ударила по Києву

Частину ракет було збито

Обстріл Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

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За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря.

"Вони злітають з району Астрахані", – зазначив спікер КПС.

За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

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"Такі ракети сьогодні були випущені від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав Ігнат.

Ракетний удар по Києву

26 червня близько 6:30 ранку ворог завдав ракетного удару по Києву. За повідомленнями, по столиці випустили 14 ракет, мешканці чули 4 вибухи у Києві. Одна з ракет влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, який раніше постраждав від обстрілів.

Раніше ми повідомляли, що друга ракета під час обстрілу Києва влучила у дитсадок.

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Також нагадаємо, РФ ударила ракетою по багатоповерхівці у Києві: одна з постраждалих – громадянка РФ.