Вторая ракета во время обстрела Киева попала в детсад (фото, видео)

Сегодня утром враг устроил вражеский обстрел Киева

Стало известно, куда прилетела вторая ракета / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из российских ракет, которые враг выпустил по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Второе попадание "выскоточной" ракеты путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", – написал он.

Реклама

Реклама

Ракетный обстрел Киева 26 июня

Сегодня утром оккупанты выпустили по Киеву 14 ракет, одна из которых попала в девятиэтажный дом и разрушила три этажа. В результате ракетного обстрела жители дома оказались под завалами. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Точное число пострадавших устанавливают, сейчас на месте работают спасатели. Ранее мы сообщали, что спасателям удалось вытащить с верхних этажей шестилетнюю девочку, ее мама оказалась заблокирована под завалами.

Также сообщается, что в 6 часов вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. По всей вероятности, ее целью был Киев. Любое повреждение действующего энергоблока может угрожать миру ядерной катастрофой.

Реклама

Все оперативные подробности о взрывах и разрушениях в Киеве после обстрела столицы россией – детали от телеведущего Алексея Бурлакова.