В Украине сегодня заработают новые гумкоридоры – маршруты

Для эвакуации мирного населения согласовано восемь безопасных гуманитарных коридоров

Для украинцев объявленные новые направления эвакуации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Сегодня, 21 марта, будут работать 8 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Донецкая область

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будет отправлена в Мариуполь. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршрутам, также в колонне будут следовать частные автомобили жителей Мариуполя.

Из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье

Маршрут: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.

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Из города Мангуш Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.

Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье

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Маршрут: Микильское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.

Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье, с обязательным разминированием.

Киевская область

Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршрутам. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев

Маршрут: Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.

Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка

Маршрут: Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия – Шпитки – Петрушки – Белогородка.

Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка

Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Белогородка.

Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары

Маршрут: Великая Дымерка – Богдановка – Рудня – Литки – Рожны – Пуховка – Бровары.

Луганская область

Автомобили с продуктами и медикаментами, а также автобусы для эвакуации людей будут отправлены из города Бахмут.

Маршруты: Бахмут – Лисичанск – Бахмут. Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Бахмут – Лисичанск – Горное – Бахмут.

Кроме того, в Луганской области состоится эвакуация по железной дороге. Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка, ориентировочно в 14:00.

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; ул. "40 лет Победы" возле дома № 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: 11:00 – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Донецкая область

Местные жители смогут эвакуироваться по железной дороге.

Расписание поездов на 21 марта:

поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;

поезд № 271/270 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

поезд № 273/272 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;

поезд № 142/141 Лозовая – Львов (время отправления уточняется).

Ранее мы сообщали, что оккупанты планируют захватить гуманитарную колонну на Харьковщине.

Также напомним, ради "красивой картинки" на ТВ оккупанты блокируют гуманитарные коридоры.