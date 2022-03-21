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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

В Україні сьогодні запрацюють нові гумкоридори – маршрути

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 10:25
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Для евакуації мирного населення погоджено вісім безпечних гуманітарних коридорів
Для українців оголошено нові напрямки евакуації. Фото: колаж "Сьогодні"
Для українців оголошено нові напрямки евакуації. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжиться евакуація мирного населення із гарячих точок. Сьогодні, 21 березня, працюватимуть 8 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збору людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

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З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя

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Маршрут: Микільське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мелекіно – Портівське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Київська область

Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, зокрема й на приватних легкових автомобілях.

Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва

Маршрут: Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.

Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка

Маршрут: Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитки – Петрушки – Білогородка.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка

Маршрут: Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка.

Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари.

Луганська область

Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.

Маршрути: Бахмут – Лисичанськ – Бахмут. Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Бахмут. Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Бахмут.

Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

  • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; вул. "40 років перемоги" біля будинку № 15;
  • Привілля: центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: 11:00 – міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Донецька область

Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.

Розклад поїздів на 21 березня:

  • поїзд № 45/46 Лозова – Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) – час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 271/270 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
  • поїзд № 273/272 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
  • поїзд № 138/137 Лозова – Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) – час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 142/141 Лозова – Львів (час відправлення уточнюється).

Раніше ми повідомляли, що окупанти планують захопити гуманітарну колону на Харківщині.

Також нагадаємо, заради "красивої картинки" на ТБ окупанти блокують гуманітарні коридори.

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