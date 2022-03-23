Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Украине открылись 9 гуманитарных коридоров: как они будут работать 23 марта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации с эвакуацией людей
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 23 марта согласована работа 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Реклама

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье. Для эвакуации мариупольцев будет работать следующий маршрут:
  • Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).
  • 24 автобуса находятся на въезде в Бердянск. В 10:00 они будут поданы к площади напротив спорткомплекса.

Запорожская область:

Реклама
  • Пологи – Запорожье (место сбора – площадь перед горсоветом).
  • Гуляйполе – Запорожье (место сбора – горсовет, ул. Шевченко 15/2).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область:

  • Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1).
  • Богдановка – Бровары (место сбора – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 219).
  • Светильня – Бровары (место сбора – сквер им. Марченко).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Бородянка – Белая Церковь (место сбора – ул. Центральная, 331).
  • Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.

Луганская область:

  • Рубежное – Бахмут (место сбора – ул. Чехова, 11).
  • с. Нижнее – Бахмут (место сбора – ул. Парковая, 13).
  • Эти маршруты будут проходить также по другим городам, где будут делаться остановки, чтобы забрать людей. Места сборов:
  • Лисичанск – 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324; РТИ.
  • Северодонецк – просп. Химиков, 28.
  • Горное – ул. Гагарина, 13.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

Реклама

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили, зачем это оккупантам:

  • 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
  • 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
  • 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
  • 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
  • 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Слон на успокоительном, пеликаны от страха раздавили яйца: как выживает Киевский зоопарк во время войны Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
27 день вторжения
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15300
2
Самолеты Самолеты
99
3
Вертолеты Вертолеты
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артиллерия Артиллерия
252
7
Средства ПВО Средства ПВО
45
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катера Катера
3
12
Транспорт Транспорт
1000
Подробнее
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Майор Михальчук Игорь командир подразделения танкового батальона. В бою с преобладающими силами противника проявил воинскую смекалку и храбрость, уничтожив многочисленные бронемашины врага. За личное мужество награжден званием Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять