В Украине масштабная воздушная тревога, в небе летят ракеты

Сирен нет только во временно оккупированном Херсоне и Крыму

Оккупанты запустили ракеты по Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ночью 5 июля в Украине была объявлена масштабная тревога. Нет сирены только во временно оккупированном Херсоне и Крыму.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

По состоянию на 03:37 воздушная тревога объявлена почти по всей территории страны. Людям следует пройти в укрытие, поскольку в некоторых областях сирен не было уже несколько дней.

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", Россия запустила ракеты с акватории Азовского моря. Из-за этого была объявлена тревога почти по всей стране. В каком направлении летят снаряды оккупантов — неизвестно.

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Telegram-канал "Труха Украина" сообщает, что местные жители Ватутино Черкасской области пишут, что видели, как три ракеты оккупантов полетели в сторону Смелы. Также жители города Тараща Киевской области сообщают, что видели пролет одной ракеты. Куда летела — неизвестно.

Захватчики ударили ракетами по Сумской области

Российские оккупанты запустили ракеты по двум районам Сумской области. В результате очередного преступления РФ есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Живицкий рассказал, что после полудня россияне пустили ракеты по школе в Эсманской громаде. Четверо человек ранены.

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С 19:00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской громады. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода. После 21:00 — огонь из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере два человека ранены.

Затем продолжился обстрел Шалыгинской громады (первый был около 8 утра). Били из реактивных систем залпового огня – 20 взрывов, и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.

В 13:00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую громаду. Жители одного из населенных пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.

После 18:00 по Белопольской громаде Сумского района с территории РФ начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Славянска призвал жителей ехать и назвал весомую причину для эвакуации. Также мы писали, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.