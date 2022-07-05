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В Україні масштабна повітряна тривога, у небі летять ракети

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 03:37
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Сирен немає тільки у тимчасово окупованому Херсоні та Криму
Окупанти запустили ракети по Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти запустили ракети по Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вночі 5 липня в Україні було оголошено масштабну тривогу. Немає сирени лише у тимчасово окупованому Херсоні та Криму.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Станом на 03:37 повітряну тривогу оголошено майже по всій території країни. Людям слід пройти в укриття, оскільки в деяких областях сирен не було кілька днів.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24" Росія запустила ракети з акваторії Азовського моря. Через це було оголошено тривогу майже по всій країні. В якому напрямку летять снаряди окупантів — невідомо.

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Telegram-канал "Труха Україна" повідомляє, що місцеві жителі Ватутіного Черкаської області пишуть, що бачили, як три ракети окупантів полетіли у бік Сміли. Також мешканці міста Тараща Київської області повідомляють, що бачили проліт однієї ракети. Куди летіла – невідомо.

Загарбники вдарили ракетами по Сумській області

Російські окупанти запустили ракети по двох районах Сумської області. Внаслідок чергового злочину РФ є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький розповів, що після опівдня росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

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З 19:00 росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21:00 — вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.

Потім продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Били із реактивних систем залпового вогню — 20 вибухів, та 10 із міномета. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

О 13:00 мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Крім того, вороги скинули гранату з безпілотника.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Слов'янська закликав мешканців їхати та назвав вагому причину для евакуації. Також ми писали, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.

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