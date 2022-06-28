В Харькове слышны взрывы: в области воздушная тревога (видео)

В Харькове слышны взрывы. При этом в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24".
Что происходит
"В области воздушная тревога, а также в Одесской, Николаевской и Луганской областях", – говорится в сообщении.
Также местные Telegram-каналы сообщают о двух взрывах в городе. У некоторых граждан выключился свет.
При этом сообщается об еще одном взрыве в области.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что российские оккупанты 27 июня обстреляли Николаев. Захватчики ударили кассетными снарядами.