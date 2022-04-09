В Северодонецке оккупанты нанесли удар по старым районам: загорелась многоэтажка

Российская армия продолжает штурмовать Луганскую область, под артиллерийский обстрел попали старые районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, цитирует его слова Луганская ОГА на своей странице в Facebook.
"Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", – сообщил он.
Также Гайдай рассказал, что сегодня "гуманитарные коридоры" в Луганской области будут работать по пяти направлениям. По-прежнему это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горная община.
Места сборов
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- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Первомайская, 42;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Ситуация на Донбассе
- С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей Донбасса выехать в более безопасные районы Украины из-за угрозы наступления войск РФ.
- 6 апреля полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
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- 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.