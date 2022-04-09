В Северодонецке оккупанты нанесли удар по старым районам: загорелась многоэтажка

Армия РФ продолжает уничтожать украинские города, под обстрелом сейчас Луганская область

Российские военные ударили по Северодонецку / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия продолжает штурмовать Луганскую область, под артиллерийский обстрел попали старые районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, цитирует его слова Луганская ОГА на своей странице в Facebook.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", – сообщил он.

Также Гайдай рассказал, что сегодня "гуманитарные коридоры" в Луганской области будут работать по пяти направлениям. По-прежнему это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горная община.

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Места сборов

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

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