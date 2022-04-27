В РФ утверждают, что вывезли из Украины более миллиона человек

Захватчики также забрали 183 тысячи детей

Оккупанты вывозят украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России заявили, что "эвакуировали" из Украины на свою территорию более миллиона человек. В частности, захватчики вывезли 183 тысячи детей "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА новости".

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"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев утверждает, что более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, в так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также на подконтрольные российским оккупантам территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

"Всего в базе данных 2 753 625 таких обращений из 2132 населенных пунктов Украины", — сказал Мизинцев.

Он отметил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи полностью оборудованных пунктов временного размещения.

Оккупанты вывезли завод из Харьковской области и обустроили там концлагерь

В Харьковской области оккупанты вывезли один из заводов в Россию, а в помещении устроили концлагерь.

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"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, концлагерь обустроили в помещении одного из заводов в Волчанске. Он добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для "мобилизации" местного населения.

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