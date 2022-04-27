У РФ стверджують, що вивезли з України понад мільйон людей

Загарбники також забрали 183 тисяч дітей

Окупанти вивозять українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії заявили, що "евакуювали" з України на свою територію понад мільйон людей. Зокрема, загарбники вивезли 183 тисяч дітей "із небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА новости".

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"Попри перешкоди, що створюються Києвом, за минулу добу, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них – 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1002429 осіб, з яких 183 168 дітей", — повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

Мізинцев стверджує, що понад 2,75 мільйона іноземців та українців попросили "евакуювати" їх до країни-окупанта, до так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на підконтрольні російським окупантам території Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей України.

"Загалом у базі даних 2 753 625 таких звернень із 2132 населених пунктів України", — сказав Мізинцев.

Він зазначив, що у суб'єктах РФ працюють понад 9,5 тисячі повністю обладнаних пунктів тимчасового розміщення.

Окупанти вивезли завод з Харківської області та облаштували там концтабір

У Харківській області окупанти вивезли один із заводів у Росію, а у приміщенні облаштували концтабір.

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"У приміщеннях заводу влаштували в'язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, концтабір облаштували у приміщенні одного із заводів у Вовчанську. Він додав, що подібні дії противник здійснював і в окупованому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення.

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