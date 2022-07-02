В МВД назвали точное число жертв удара РФ по ТЦ в Кременчуге

Число жертв увеличилось после ракетного удара

Спасатели рассказали, сколько пострадавших в результате обстрела ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кременчуге завершены работы по разборке завалов ТЦ "Амстор", число погибших увеличилось. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"2 июля в 13:25 в Кременчуге работы по разборке завалов в ТЦ "Амстор", который подвергся разрушениям 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершены", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в результате ракетного удара по ТЦ погибли 19 мирных жителей, еще 66 человек пострадали, из них 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область – ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Известно, что запуск ракет "Х-22" произведен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России.

На фоне ракетного удара в Киеве приостановили работу детских площадок и развлекательных комплексов, которые размещены на территории торгово-развлекательных центров.