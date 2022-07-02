У МВС назвали точну кількість жертв удару РФ по ТЦ у Кременчуці

Число жертв збільшилося після ракетного удару

Рятувальники розповіли, скільки постраждалих внаслідок обстрілу ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кременчуці завершено роботи з розбирання завалів ТЦ "Амстор" , кількість загиблих збільшилася. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook .

"2 липня о 13:25 у Кременчуці роботи з розбирання завалів у ТЦ "Амстор", який зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу, завершено", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по ТЦ загинули 19 мирних жителів, ще 66 осіб постраждали, з них 26 людей госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети потрапили до торгового центру у Кременчуці . Згодом мер повідомив, що удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Відомо, що запуск ракет "Х-22" здійснено з бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузької області Росії.

На тлі ракетного удару у Києві призупинили роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів, які розміщені на території торговельно-розважальних центрів.