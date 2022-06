Разведка Великобритании рассказала, почему Россия ударила по ТЦ в Кременчуге

Российские оккупанты ударили по торговому центру в Кременчуге из-за неточности ракеты. При этом изначально сам удар наносился не по ТЦ "Амстор".

Об этом говорят данные британской разведки, сообщило Минобороны Британии в Twitter.

При этом причиной отклонения траектории называется "неточность ракеты".

Отмечается, что сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 "Буря", выпущенные по Кременчугу с бомбардировщиков над Курской областью, были приняты на вооружение еще в 1968 году.

