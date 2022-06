Розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці

Російські окупанти вдарили по торговому центру в Кременчуці через неточність ракети. Водночас спочатку сам удар був завданий не по ТЦ "Амстор".

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомило Міноборони Британії у Twitter.

Водночас причиною відхилення траєкторії називається "неточність ракети".

Зазначається, що надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря", випущені по Кременчуку з бомбардувальників над Курською областю, були прийняті на озброєння ще у 1968 році.

