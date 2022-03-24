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В Мелитополе российская армия строит военную базу

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24 марта, 04:01
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Оккупанты специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время
Оккупанты атаковали Мелитополь. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты атаковали Мелитополь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе российские оккупанты строят военную базу на одном из украинских аэродромов. Враг намерен обстреливать ВСУ и прикрываться мирным населением города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что оккупанты специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время.

Нехватка лекарств и доносы на украинцев: что происходит в Мелитополе

В оккупированном с конца февраля Мелитополе внедрили систему доносов, на исходе продукты первой необходимости и лекарства. Об этом "Сегодня" рассказал местный житель, который по семейным обстоятельствам не смог эвакуироваться после захвата города российскими войсками. В целях безопасности своей семьи он попросил не называть его имени в прессе.

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"Исполняющая обязанности мэра, сторонница россиян вчера созвала совещание и сказала выявлять людей с проукраинскими взглядами. Также заявила, что деньги за коммунальные услуги нужно вносить не на украинские счета, а на другие", — говорит мелитополец.

По его словам, в городе сейчас разместились сотни захватчиков.

"Крупной боевой техники в городе лично я не замечаю, вижу лишь грузовики. Личный состав россиян размещается в горсовете, райсовете. Кроме россиян, в городе находятся оккупанты из "ЛДНР", — говорит наш собеседник.

Также он рассказал о случае, аналогов которому, как говорится, нет. Местные мародеры было разграбили магазины техники, но… спустя время сами же вернули товар, причем добровольно.

"Осознали, видимо, одумались. Были организованы точки возврата", — говорит местный житель.

Мелитополец рассказал также, что в городе очень напряженная ситуация с лекарствами.

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"Пока что горожане выручают друг друга, обмениваясь лекарствами с помощью чатов в интернете. Кроме того, банкоматы в городе пустые, в 99% магазинов принимают только наличку. В магазинах нет молочных продуктов, мясных изделий. Там же где есть – цены раз в 6-8 выше. Нет и детского питания", — говорит местный житель.

Заканчивая общение, он сказал следующее: "Весь город, каждый житель в ожидании украинских войск. Сейчас у нас здесь гнетущее состояние, чувство неопределенности. Но оптимизма не теряем. Все будет Украина".

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