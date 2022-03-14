Под Мелитополем уничтожено 50 единиц техники РФ: Арестович уточнил детали боя

Российские войска сейчас могут быть ограничены пригодно

Технику врага уничтожили под Мелитополем / Коллаж «Сегодня»

Вчера, 13 марта, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. Однако сегодня, 14 марта, стало известно, что уничтожено не 200 единиц техники, а 50.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"По предварительным данным, проверенным, около 50 единиц техники уничтожено. Не 200, как сначала сообщили. Сама колонна была 200 (единиц. – Ред.), а когда посмотрели, сколько уничтожено – где-то четверть. Но и это очень хорошо. Это значит, что это подразделение (оккупантов) ограничено пригодно", – сказал Алексей Арестович.

Разгромили все

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram отметил, что техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была разбита украинской артиллерией под Васильевкой (Запорожская область).

Также уничтожили штаб с начальством россиян под Мелитополем.

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