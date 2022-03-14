Під Мелітополем знищено 50 одиниць техніки РФ: Арестович уточнив деталі бою

Російські війська зараз можуть бути обмежені придатно

Техніку ворога знищили під Мелітополем / Колаж «Сьогодні»

Вчора, 13 березня, збройні сили України завдали артилерійського удару по накопиченню ворожої техніки під Мелітополем. Проте сьогодні, 14 березня, стало відомо, що знищено не 200 одиниць техніки, а 50.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"За попередніми даними, перевіреними, близько 50 одиниць техніки знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200 (одиниць. – Ред.), а коли подивилися, скільки знищено – десь чверть. Але це дуже добре. Це означає, що цей підрозділ (окупантів) обмежений придатно" , – сказав Олексій Арестович.

Розгромили все

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенкоу Telegram зазначив, що техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин), була розбита українською артилерією під Василівкою (Запорізька область).

Також знищили штаб із начальством росіян під Мелітополем.

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