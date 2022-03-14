"Найкращий подарунок!": під Мелітополем ЗСУ знищили 200 одиниць техніки окупантів – Кім

Також українські захисники знищили штаб із керівництвом росіян під Мелітополем

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім написав про знищення техніки окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України завдали артилерійського удару по накопиченню ворожої техніки під Мелітополем.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

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"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченій та взятій в оточення – це найкращий подарунок! Слава ЗСУ" , – написав Кім, у якого 13 березня було День народження.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram зазначив, що техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин), була розбита українською артилерією під Василівкою (Запорізька область).

Також знищили штаб із начальством росіян під Мелітополем.

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Під Херсоном ворог розгромлений

Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.

"Тримається Маріуполь, тримаються Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій наразі не проводить", – заявив Арестович.

Він також додав, що противник визначився з напрямком основних ударів і зосереджує зусилля в зоні ООС.

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