"Найкращий подарунок!": під Мелітополем ЗСУ знищили 200 одиниць техніки окупантів – Кім

Збройні сили України завдали артилерійського удару по накопиченню ворожої техніки під Мелітополем.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.
"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченій та взятій в оточення – це найкращий подарунок! Слава ЗСУ" , – написав Кім, у якого 13 березня було День народження.
Далі по темі
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram зазначив, що техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин), була розбита українською артилерією під Василівкою (Запорізька область).
Також знищили штаб із начальством росіян під Мелітополем.
Під Херсоном ворог розгромлений
Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.
"Тримається Маріуполь, тримаються Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій наразі не проводить", – заявив Арестович.
Він також додав, що противник визначився з напрямком основних ударів і зосереджує зусилля в зоні ООС.
Читайте також:
- "Наші котики" знищили ракетний підрозділ окупантів у Чернігівській області (фото).
- "Негайно припиніть знищення": льотчик РФ звернувся до пілотів окупантів.