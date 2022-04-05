В Мариуполе оккупанты обстреляли судно с иностранцами на борту

Российские оккупанты обстреляли с моря гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которому ранее не дали отойти от причала заблокированного ими Мариуполя. В результате один из членов экипажа был ранен, а судно загорелось.
Об этом сообщили защитники города-героя на своем телеграм-канале.
Что известно
"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара", – сообщили "азовцы".
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Сообщается, что в заблокированном оккупантами мариупольском порту находятся еще два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции.
Обстановка в Мариуполе
- 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока безрезультатно.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. При этом 40% уже невозможно восстановить.
- По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в Мариуполе сейчас идут уличные бои, но нет интенсивного наступления российских войск. Однако ожидается "драка тяжелая и кровавая".
- Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.