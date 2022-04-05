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В Мариуполе оккупанты обстреляли судно с иностранцами на борту

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 апреля, 17:56
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Судно, которое обстреляли ВМС России, тонет / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли с моря гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которому ранее не дали отойти от причала заблокированного ими Мариуполя. В результате один из членов экипажа был ранен, а судно загорелось.

Об этом сообщили защитники города-героя на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара", – сообщили "азовцы".

Сообщается, что в заблокированном оккупантами мариупольском порту находятся еще два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции.

Обстановка в Мариуполе

  • 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока безрезультатно.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. При этом 40% уже невозможно восстановить.
  • По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в Мариуполе сейчас идут уличные бои, но нет интенсивного наступления российских войск. Однако ожидается "драка тяжелая и кровавая".
  • Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.

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