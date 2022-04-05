У Маріуполі окупанти обстріляли судно з іноземцями на борту

Росіяни не дають гасити пожежу на борту й тримають у заручниках кілька цивільних екіпажів

Судно, яке обстріляли ВМС Росії, тоне / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли з моря цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, якому раніше не дали відійти від причалу заблокованого ними Маріуполя. В результаті одного з членів екіпажу було поранено, а судно спалахнуло.

Про це повідомили захисники міста-героя на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". У результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі, – повідомили "азовці".

Повідомляється, що в заблокованому окупантами маріупольському порту знаходяться ще два судна з Мальти та судно з Ямайки та Ліберії. На одному із суден є громадяни Туреччини.

Обстановка у Маріуполі