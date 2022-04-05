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У Маріуполі окупанти обстріляли судно з іноземцями на борту

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 квітня, 17:56
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Судно, яке обстріляли ВМС Росії, тоне / Колаж "Сьогодні"
Судно, яке обстріляли ВМС Росії, тоне / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли з моря цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, якому раніше не дали відійти від причалу заблокованого ними Маріуполя. В результаті одного з членів екіпажу було поранено, а судно спалахнуло.

Про це повідомили захисники міста-героя на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". У результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі, – повідомили "азовці".

Повідомляється, що в заблокованому окупантами маріупольському порту знаходяться ще два судна з Мальти та судно з Ямайки та Ліберії. На одному із суден є громадяни Туреччини.

Обстановка у Маріуполі

  • 5 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що його колега з Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення із заблокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що безрезультатно.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченкоповідомив, що у місті пошкоджено 90% інфраструктури. При цьому вже 40% неможливо відновити.
  • За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, у Маріуполі зараз точаться вуличні бої, але немає інтенсивного наступу російських військ. Проте очікується "бійка важка та кривава".
  • Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян.

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