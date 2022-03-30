В Мариуполе оккупанты обстреляли склад Красного Креста – фото со спутника

Денисова назвала атаку РФ на здание очередным военным преступлением российской армии

Разрушенный склад Красного Креста в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Склад Красного Креста в центре Мариуполя пострадал как минимум от двух военных ударов со стороны РФ.

Это подтверждают новые спутниковые снимки Maxar Technologies, сообщает CNN.

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Ранее батальон "Азов" заявил, что склад подвергся ударам российских военных, опубликовав изображение в качестве доказательства. CNN получил спутниковый снимок от Maxar Technologies, подтверждающий это сообщение.

Отмечается, что северный конец склада был обстрелян где-то между 19 и 22 марта. Второй военный удар по южной части здания был нанесен где-то между 23 и 26 марта.

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Сенсорные спутниковые данные из Системы пожарной информации НАСА для управления ресурсами также подтвердили, что 20 марта и каждый день в период с 22 по 25 марта поблизости было зафиксировано несколько взрывов.

Представитель Международного комитета Красного Креста Джейсон Страциузо сказал CNN, что это склад Красного Креста.

"У нас нет команды на месте, поэтому у нас нет другой информации, в том числе о потенциальных жертвах или масштабах ущерба. Мы можем сказать, что мы уже распределили все предметы помощи на складе", – сказал он.

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Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, призвала "мировое сообщество осудить" обстрел здания.

"Это очередное военное преступление российской армии в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда и грубое нарушение Женевских конвенций 1949 года", — заявила она.

Информации о пострадавших нет, добавила Денисова.

Ситуация в Мариуполе