У Маріуполі окупанти обстріляли склад Червоного Хреста – фото з супутника

Склад Червоного Хреста у центрі Маріуполя постраждав як мінімум від двох військових ударів із боку РФ.
Це підтверджують нові супутникові знімки Maxar Technologies, передає CNN.
Раніше батальйон "Азов" заявив, що склад зазнав ударів російських військових, опублікувавши зображення як доказ. CNN отримав супутниковий знімок від Maxar Technologies, що підтверджує це повідомлення.
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Зазначається, що північний кінець складу був обстріляний десь між 19 та 22 березня. Другого військового удару по південній частині будівлі було завдано десь між 23 та 26 березня.
Сенсорні супутникові дані із Системи пожежної інформації НАСА для управління ресурсами також підтвердили, що 20 березня та щодня у період з 22 по 25 березня поблизу було зафіксовано кілька вибухів.
Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Джейсон Страціузо сказав, що це склад Червоного Хреста.
"У нас немає команди на місці, тому у нас немає іншої інформації, зокрема про потенційні жертви або масштаби збитків. Ми можемо сказати, що ми вже розподілили всі предмети на складі", – сказав він.
Людмила Денісова, уповноважена Верховною Радою України з прав людини, закликала "світову спільноту засудити" обстріл будівлі.
"Це черговий військовий злочин російської армії відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та грубе порушення Женевських конвенцій 1949 року", – заявила вона.
Інформації щодо постраждалих немає, додала Денісова.
Ситуація у Маріуполі
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто з усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства. На що перетворилося раніше квітуче і розвинене місто, можна побачити тут.
- Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, як виживає Маріуполь у блокаді та які підприємства на сході продовжують роботу.
- Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.