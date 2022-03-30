У Маріуполі окупанти обстріляли склад Червоного Хреста – фото з супутника

Денісова назвала атаку РФ на будівлю черговим військовим злочином російської армії

Зруйнований склад Червоного Хреста у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Склад Червоного Хреста у центрі Маріуполя постраждав як мінімум від двох військових ударів із боку РФ.

Це підтверджують нові супутникові знімки Maxar Technologies, передає CNN.

Реклама

Раніше батальйон "Азов" заявив, що склад зазнав ударів російських військових, опублікувавши зображення як доказ. CNN отримав супутниковий знімок від Maxar Technologies, що підтверджує це повідомлення.

Зазначається, що північний кінець складу був обстріляний десь між 19 та 22 березня. Другого військового удару по південній частині будівлі було завдано десь між 23 та 26 березня.

Реклама

Сенсорні супутникові дані із Системи пожежної інформації НАСА для управління ресурсами також підтвердили, що 20 березня та щодня у період з 22 по 25 березня поблизу було зафіксовано кілька вибухів.

Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Джейсон Страціузо сказав, що це склад Червоного Хреста.

"У нас немає команди на місці, тому у нас немає іншої інформації, зокрема про потенційні жертви або масштаби збитків. Ми можемо сказати, що ми вже розподілили всі предмети на складі", – сказав він.

Реклама

Людмила Денісова, уповноважена Верховною Радою України з прав людини, закликала "світову спільноту засудити" обстріл будівлі.

"Це черговий військовий злочин російської армії відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та грубе порушення Женевських конвенцій 1949 року", – заявила вона.

Інформації щодо постраждалих немає, додала Денісова.

Ситуація у Маріуполі