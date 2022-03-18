В Луганской области оккупанты начали наступление, палят по мирным жителям – Генштаб

Украинские защитники продолжают отражать атаки противника, активные бои идут в районе Рубежного – новая сводка ВСУ о ситуации на фронте

Оккупанты обстреливают мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают наступательную операцию. Частично им удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском районах. Также военные РФ пытаются увеличить свою численность возле Киева. Для этого они стягивают небоеспособные подразделения из Центрального и Восточного военных округов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не зафиксировано. Противник сосредоточился на оборудовании занятых рубежей.

существенных изменений не зафиксировано. Противник сосредоточился на оборудовании занятых рубежей. На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий войск РФ также нет. Враг начал перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку, пытаются овладеть городом Изюм.

активных наступательных действий войск РФ также нет. Враг начал перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку, пытаются овладеть городом Изюм. В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе Рубежного, имеющие частичный успех. Оккупанты продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, чтобы запугать людей и ограничить действия сил обороны. В Донецкой области активных боевых действий враг не вел.

враг активизировал боевые действия в районе Рубежного, имеющие частичный успех. Оккупанты продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, чтобы запугать людей и ограничить действия сил обороны. В Донецкой области активных боевых действий враг не вел. На Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. На Южнобужском направлении активных действий оккупантов не замечено. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру и наращивает систему логистического обеспечения.

Сейчас украинские защитники дают отпор российским агрессорам, нанося им большие потери в живой силе и военной технике.

Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.

Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказов российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.

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Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.