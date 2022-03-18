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На Луганщині окупанти почали наступ, гатять по мирних мешканцях – Генштаб

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18 березня, 13:27
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Українські захисники продовжують відбивати атаки противника, активні бої тривають у районі Рубіжного – нове зведення ЗСУ про ситуацію на фронті
Окупанти обстрілюють мирних жителів
Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступальну операцію. Частково їм вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому районах. Також військові РФ намагаються збільшити свою чисельність біля Києва. Для цього вони стягують небоєздатні підрозділи з Центрального та Східного військових округів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Противник зосередився на обладнанні зайнятих рубежів.
  • На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій військ РФ також немає. Ворог розпочав перегрупування і намагається налагодити логістичне забезпечення. Окупанти активніше ведуть розвідку, намагаються захопити місто Ізюм.
  • У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного, мають частковий успіх. Окупанти продовжують обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати людей та обмежити дії сил оборони. На Донеччині активних бойових дій ворог не вів.
  • На Таврійському напрямку ворог намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.
  • На Південнобузькому напрямку активних дій окупантів не помічено. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та нарощує систему логістичного забезпечення.

Наразі українські захисники дають відсіч російським агресорам, завдаючи їм великих втрат у живій силі та військовій техніці.

Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів і найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів.

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Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців та курсантів, а також найманців із Сирії.

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