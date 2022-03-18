На Луганщині окупанти почали наступ, гатять по мирних мешканцях – Генштаб

Українські захисники продовжують відбивати атаки противника, активні бої тривають у районі Рубіжного – нове зведення ЗСУ про ситуацію на фронті

Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступальну операцію. Частково їм вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому районах. Також військові РФ намагаються збільшити свою чисельність біля Києва. Для цього вони стягують небоєздатні підрозділи з Центрального та Східного військових округів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Противник зосередився на обладнанні зайнятих рубежів.

суттєвих змін не зафіксовано. Противник зосередився на обладнанні зайнятих рубежів. На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій військ РФ також немає. Ворог розпочав перегрупування і намагається налагодити логістичне забезпечення. Окупанти активніше ведуть розвідку, намагаються захопити місто Ізюм.

активних наступальних дій військ РФ також немає. Ворог розпочав перегрупування і намагається налагодити логістичне забезпечення. Окупанти активніше ведуть розвідку, намагаються захопити місто Ізюм. У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного, мають частковий успіх. Окупанти продовжують обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати людей та обмежити дії сил оборони. На Донеччині активних бойових дій ворог не вів.

ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного, мають частковий успіх. Окупанти продовжують обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати людей та обмежити дії сил оборони. На Донеччині активних бойових дій ворог не вів. На Таврійському напрямку ворог намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

ворог намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. На Південнобузькому напрямку активних дій окупантів не помічено. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та нарощує систему логістичного забезпечення.

Наразі українські захисники дають відсіч російським агресорам, завдаючи їм великих втрат у живій силі та військовій техніці.

Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів і найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів.

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Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців та курсантів, а також найманців із Сирії.