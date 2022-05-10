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В Луганске ФСБ выискивает мужчин по квартирам для мобилизации — Гайдай

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 00:04
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Новых мобилизованных российские военные гонят в атаку впереди себя
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Луганске сотрудники российского ФСБ выискивают по квартирам людей, которые смогли уклониться от "мобилизации". Их бросают в атаку в первых рядах, прикрываясь ими. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Україна Разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехаи ФСБшники, и они сейчас обходят поквартирно дома, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", — рассказал он.

По словам Гайдая, российские военные идут в атаку самом конце, в последнем эшелоне. Впереди идут свежемобилизованные. Потом идут "лнр"-овцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки, сказал он.

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Зачистка Белогоровки

Гайдай рассказал, что ВСУ остановили прорыв захватчиков. Украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу на реке перешли оккупанты. Переправу уже разрушили. По его словам, оккупанты разбежались по лесам, их продолжают искать.

На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки, добавил Гайдай.

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