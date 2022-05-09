За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов на Востоке

За сутки украинские защитники отбили 8 атак российских оккупантов. Кроме того, военные ликвидировали более двухсот захватчиков.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".
Подробности
Украинские военные продолжают давать оккупантам достойный отпор. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.
В результате боев было уничтожено:
- личного состава военных РФ – до 250;
- танки – 13;
- БТР – 1;
- БМП – 10;
- САУ – 1;
- минометы – 2;
- АТТ – 6;
- БПЛА – 1.
Общие потери оккупантов
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава 25 650 человек ликвидировано;
- танков – 1145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗО – 185;
- средств ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
- корабли – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальной техники – 41;
- крылатых ракет – 94.