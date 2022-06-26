В Киеве из-за ракетного удара начались проблемы с водой: названы районы

Специалисты "Киевводоканала" делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию

Ракетный удар по Киеву вызвал перебои с водоснабжением / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 26 июня после ракетного удара оккупантов упало давление в водопроводе, в нескольких районах возможны перебои с водоснабжением.

"Сегодня в 6:25 зафиксировано резкое снижение давления в сети в Шевченковском, Святошинском, Подольском, Соломенском, Голосеевском районах. По предварительной информации, это связано со взрывами, прогремевшими утром в нашем городе", – сообщает в Facebook "Киевводоканал".

Специалисты "Киевводоканала" обследуют водопроводные объекты и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

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Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. По словам мэра города Виталия Кличко, в результате ракетного обстрела госпитализированы два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами есть люди.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.