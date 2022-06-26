Ракетный удар по Киеву: враг попал в многоэтажку, под завалами люди (фото, видео)

По Киеву было выпущено 14 ракет, одна из них попала в 9-этажку

В результате ракетного обстрела разрушены три этажа многоэтажки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей станице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

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Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

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По информации ГСЧС, в данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской ( метро Лукьяновская).

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"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам мэра города Виталия Кличко, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, они госпитализированы. Под завалами есть люди.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", – рассказал Кличко на брифинге.

Также он отметил, что сейчас пострадавшим оказывается помощь.

"Те, кто сейчас находятся в больнице, в удовлетворительном состоянии. Врачи говорят, что критической угрозы не существует... Мы слышим, что люди находятся под завалами, они живы. Спасатели сейчас пытаются их достать", — заявил мэр Киева.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что из-под руин верхних этажей разрушенного дома вытащили 6 летнюю девочку, а вскоре тело мужчины без признаков жизни. Предположительно, это отец спасенной только что девочки. Сейчас спасатели пытаются вытащить из-под завалов маму ребенка.

Журналистка Анна Мамонова на своей странице в Facebook сообщила, что ракета попала в тот же ЖК, что и в апреле.