У Києві через ракетний удар почалися проблеми з водою: названо райони

У Києві вранці 26 червня після ракетного удару окупантів впав тиск у водопроводі, в кількох районах можливі перебої з водопостачанням.
"Сьогодні о 6:25 зафіксоване різке зниження тиску в мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом'янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією це пов'язано з вибухами, які пролунали вранці в нашому місті", – повідомляє у Facebook "Київводоканал".
Фахівці "Київводоканалу" обстежують водопровідні об'єкти і роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Ракетний удар по Києву
Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетний удар було нанесено по Шевченківському району столиці.
Ракетний удар по Києву
За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.
Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. За словами мера міста Віталія Кличка, в результаті ракетного обстрілу госпіталізовано двох людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, під завалами є люди.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.
Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці Росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.