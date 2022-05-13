В Херсонской области оккупанты открыли огонь по беженцам

В результате атаки есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли беженцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в четверг, 12 мая, обстреляли из артиллерии в районе Белой Криницы колонну беженцев, выезжавших из Херсона. Пострадали женщина и ребенок.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Под вечер произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", — говорится в сообщении.

По его словам, от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в частности, ребенок 2011 года рождения. Вместе с женщиной 1954 года она получила осколочные ранения.

Оккупанты убивают детей

За апрель российские оккупанты убили в Украине около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть гораздо больше.

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты. Мы считаем, что фактические цифры значительно выше", — сказал заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди в ходе заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что еще больше детей получили ранения и столкнулись с нарушениями своих прав, миллионы были перемещены. Он добавил, что в войне в Украине также пострадала система образования страны и школы, используемые в военных целях.

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"Война в Украине, как и все войны, — это кризис защиты детей и их прав", — добавил представитель ЮНИСЕФ.

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