Оккупанты ударили ракетой по Дергачам под Харьковом: есть погибшие и раненые

Также противники обстреляли поселок Малая Даниловка

Оккупанты снова обстреливают Харьковскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 11 мая, ни разу не обстреляли Харьков. При этом противник наносит удары по населенных пунктам области. В результате этого гибнут люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Утром 12 мая враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадали.

"Итак, еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. Не находитесь без нужды на улице и будьте осторожны", – подчеркнул глава ОВА.

Синегубов рассказал, что на сегодняшний день не прекращается работа по восстановлению критической инфраструктуры области. К примеру, на днях запустили газоснабжение в 7 селах Боровской громады. Также продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в районах Харькова и селах области, пострадавших от обстрелов.

"Продолжается выдача гуманитарной помощи населению. За сутки передали более 20 тысяч продуктовых наборов. В области работает гуманитарная "горячая линия" 0800 301 415", – добавил Синегубов.

ВСУ освободили еще четыре села под Харьковом

Подразделения Сил обороны Украины в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. В общем, на Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не проводили. Они перегруппировываются и укрепляют позиции. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, оккупанты дополнительно переместили на территорию Харьковской области до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

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