В Херсонской области на мине оккупантов подорвались мирные жители

В курортном поселке городского типа Лазурное, что в Херсонской области возле местного пансионата "Парус" трое местных жителей подорвались на мине, установленной российскими военными. От мощного взрыва люди скончались на месте.
Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"По информации областной прокуратуры, россияне заминировали побережье Черного моря, поэтому пребывание там несет угрозу жизни. По этому факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, осуществляется досудебное расследование", – написал он.
Ситуация на юге Украины
- Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли удар по оккупантам в Херсонской области. За сутки на юге Вооруженными силами Украины уничтожены 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника.
- Украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Авиация ВСУ нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.
- Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 захватчиков, гаубица "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.
- Российские оккупанты продолжают устанавливать свои "правила" на территории Херсонской области. Так, в регионе захватчики раздают детям тетради с гимном РФ. Также на них написано "армия России".