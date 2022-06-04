В Херсонской области на мине оккупантов подорвались мирные жители

Военные РФ заминировали пляж в Лазурном

От действий оккупантов продолжают гибнуть мирные жители. Фото: коллаж "Сегодня"

В курортном поселке городского типа Лазурное, что в Херсонской области возле местного пансионата "Парус" трое местных жителей подорвались на мине, установленной российскими военными. От мощного взрыва люди скончались на месте.

Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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"По информации областной прокуратуры, россияне заминировали побережье Черного моря, поэтому пребывание там несет угрозу жизни. По этому факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, осуществляется досудебное расследование", – написал он.

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