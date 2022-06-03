В Херсонской области оккупанты раздают детям тетради с пропагандой (фото)

На тетрадях написано "армия России" и размещен текст гимна страны-агрессора

Оккупанты распространяют пропаганду среди детей. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают устанавливать свои "правила" на территории Херсонской области. Так, в регионе захватчики раздают детям тетради с гимном РФ. Также на них написано "армия России".

Об этом сообщают Вооруженные силы Украины в Telegram-канале.

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"Такие тетради выдают нашим детям в Херсонской области. Чтобы получить любую канцелярию, нужно идти в местный военкомат. Как вам дизайн? Не хватает на них мертвых орков, не так ли?" – написали под фото.

На опубликованном кадре можно увидеть бело-сине-красную тетрадь, на которой написано "армия России", изображена авиация РФ, а сзади размещен полный текст гимна страны-агрессора.

Тетради для школьников в Херсонской области

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В Мариуполе хотят через три месяца вбить детям в голову "любовь" к России

В оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Фактически таким образом они отменили каникулы. Сделано это для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, основная цель оккупантов – провести деукраинизацию и подготовку к учебному году по российской программе.

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – сообщил Андрющенко.

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Согласно его данным, оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако пока удалось убедить работать на россиян всего 53 учителя.

"По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации. Ярость. Просто Ярость", – добавил Андрющенко.

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