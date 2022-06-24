В Херсоне составили "расстрельный список" коллаборантов, в нем 100 фамилий

Херсонский депутат прокомментировал ликвидацию пособника оккупантов Дмитрия Савлученко

Дмитрий Савлученко входил в "расстрельный список" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне партизаны составили "расстрельный список" пособников оккупантов, подлежащих уничтожению. Коллаборант Дмитрий Савлученко, погибший в результате подрыва машины, стал одним из тех, чья фамилия указана в списке.

Об этом рассказал "Сегодня" депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"В этом перечне – около 100 фамилий", – сообщил нам Хлань, уточнив, что речь идет о тех, кто предал Херсонскую область, Украину и стал коллаборантом.

Ликвидация Савлученко

В Херсоне 24 июня подорвали автомобиль известного местного коллаборанта Дмитрия Савлученко, так называемого "директора управления по молодежной политике" назначенной оккупантами администрации Херсонской области. Взрывное устройство было настолько мощным, что Савлученко погиб на месте.

По данным СМИ, Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью. Он состоял в молодежной организации "Новая Русь", был организатором "пробегов победы". Также он присутствовал на первом заседании "комитета по спасению" вместе с другими коллаборантами.

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Партизаны расстреляли в Херсоне троих оккупантов

На днях в оккупированном Херсоне партизаны расстреляли троих российских военных.

По данным оперативного командования "Юг", оккупанты заказали себе в одном из заведений шашлык. Прибывшая туда специальная сервисная группа, открыла счет с помощью автоматической очереди.

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В результате двое военных РФ погибли, один получил ранения.