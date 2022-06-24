У Херсоні склали "розстрільний список" колаборантів, у ньому 100 прізвищ

Херсонський депутат прокоментував ліквідацію поплічника окупантів Дмитра Савлученка

Дмитро Савлученко входив до "розстрільного списку" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні партизани склали "розстрільний список" поплічників окупантів, які підлягають знищенню. Колаборант Дмитро Савлученко, який загинув внаслідок підриву машини, став одним із тих, чиє прізвище вказано у списку.

Про це розповів "Сьогодні" депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Реклама

"У цьому переліку – близько 100 прізвищ", – повідомив Хлань, уточнивши, що йдеться про тих, хто зрадив Херсонську область, Україну і став колаборантом.

Ліквідація Савлученка

У Херсоні 24 червня підірвали автомобіль відомого місцевого колаборанта Дмитра Савлученка, так званого "директора управління молодіжної політики" призначеної окупантами адміністрації Херсонської області. Вибуховий пристрій був такий потужний, що Савлученко загинув на місці.

За даними ЗМІ, Савлученко був членом партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю. Він перебував у молодіжній організації "Нова Русь", був організатором "пробігів перемоги". Також він був присутній на першому засіданні "комітету з порятунку" разом із іншими колаборантами.

Реклама

Партизани розстріляли у Херсоні трьох окупантів

Днями в окупованому Херсоні партизани розстріляли трьох російських військових.

За даними оперативного командування "Південь", окупанти замовили собі в одному із закладів шашлик. Спеціальна сервісна група, яка туди прибула, відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги".

Реклама

В результаті двоє військових РФ загинули, один отримав поранення.