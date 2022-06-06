В оккупированном Херсоне прогремели взрывы – подробности

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.
Об этом сообщает "Суспільне Херсон" в Telegram.
"В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении. Никаких подробностей не отмечается.
В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Сейчас там проходят артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.
"Со стороны Николаева выстрелы ствольной артиллерии, а со стороны Херсона в основном работает РСЗО", – говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
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