В оккупированном Херсоне прогремели взрывы – подробности

Громкие звуки разбудили местных жителей утром 6 июня

В области продолжаются мощные бои. Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон" в Telegram.

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"В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении. Никаких подробностей не отмечается.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Сейчас там проходят артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.

"Со стороны Николаева выстрелы ствольной артиллерии, а со стороны Херсона в основном работает РСЗО", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области