В окупованому Херсоні прогриміли вибухи – подробиці

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Характерні звуки було чути у різних районах міста.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.
"У Херсоні чути вибухи", – йдеться у повідомленні. Жодних подробиць не зазначається.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли долинати з меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої з застосуванням реактивних систем залпового вогню.
"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона переважно працює РСЗВ", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Херсонській області
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