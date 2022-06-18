Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Херсоне подорвали авто коллаборанта Соболева: ему как минимум оторвало ноги (фото/видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 14:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Взрывное устройство было закреплено на дереве и управлялось дистанционно
Евгений Соболев находится в больнице
Евгений Соболев находится в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне партизаны взорвали автомобиль начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Сотрудничать с новой администрацией он начал после того, как в ходе спецоперации Херсон перешел под контроль армии РФ, сообщает в Telegram-канале Суспільне.

Сообщается, что взрывное устройство было закреплено на дереве и было приведено в действие дистанционно. В результате взрыва Соболев получил ранения ног.

Реклама

Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что коллаборанту оторвало две ноги.

Реклама

Реклама

"Коллаборант Соболев в Херсоне не убит, а ранен. К сожалению. По моей информации, он лишился обеих ног. Не сможет теперь никуда убежать", – написал он.

Также отмечается, что водитель, который был вместе с Соболевым, остался жив.

Ситуация с коллаборантами

  • В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
  • В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
  • В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
  • Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
  • Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 18 июня
1
Личный состав 33350
Личный состав
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артиллерия 739
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2513
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19263.81

Binance Coin (BNB)

203.21

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

45.24

Theta (THETA)

1.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять